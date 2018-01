Palmeiras só empata mas se classifica Com determinação e muita força de vontade, o Palmeiras conseguiu avançar para as quartas-de-final do Campeonato Paulista, ao empatar com o Rio Branco por 1 a 1, neste sábado, em Americana. O jogo foi dramático e a equipe do interior fez grande pressão nos últimos minutos, mas, liderado pelo goleiro Marcos e pelo volante Magrão, o time de Palestra Itália foi capaz de manter o placar. No fim, os palmeirenses que compareceram ao Estádio Décio Vita comemoraram bastante. Fazia tempo que a equipe não proporcionava momentos de alegria ao torcedor. O Palmeiras chegou a 11 pontos e está na 2ª colocação do Grupo 1, atrás do União Barbarense, que tem 13. Neste domingo, o Guarani enfrenta a Ponte Preta e, se vencer, atingirá 12. Neste caso, o time da capital cairia para a 3ª posição, mas, mesmo assim, se garantiria na fase seguinte pelo índice técnico. O adversário das quartas-de-final, que serão disputadas no meio de semana, será conhecido após a rodada deste domingo. Os palmeirenses adotaram discurso cauteloso antes da partida. Todos já estavam vacinados pelos sucessivos fracassos do ano passado. Marcos, por exemplo, insistia em dizer que o Rio Branco era o favorito. A equipe de Americana se classificaria em caso de vitória e entrou em campo motivada. O Palmeiras, mais uma vez, não teve desempenho de encher os olhos, porém conseguiu superar a limitação técnica com muita raça, conforme comentou o zagueiro Índio. "Não estamos conseguindo na técnica, mas vamos na raça." O início foi preocupante para a equipe do técnico Jair Picerni, que escalou dois atacantes, Muñoz e Anselmo, pois o volante Claudecir estava suspenso. No primeiro lance de ataque, o Rio Branco quase abriu o marcador, com Espíndola, que acertou a trave. Após o susto, o Palmeiras fez 1 a 0, com Adãozinho, em cobrança de pênalti. A impressão era a de que o Palmeiras chegaria à classificação sem grandes problemas, mas, no primeiro tempo, o veterano Macedo, de 33 anos, desequilibrou. Numa de suas jogadas, o time do interior empatou. Ele cruzou para o zagueiro Ilton, em impedimento, fazer de cabeça. A partir daí, as equipes criaram oportunidades, mas os dois goleiros, Marcos e Gustavo, tiveram ótima participação. Na segunda etapa, persistiu o equilíbrio, porém nos últimos minutos, o Rio Branco partiu para o tudo ou nada. Aos 38, um lance incrível. A equipe de Americana acertou duas vezes a trave do Palmeiras e a bola não entrou por milagre. O elenco folga neste domingo e espera ter um pouco de tranqüilidade no início da semana, depois de um jogo tão tenso. De acordo com Jair Picerni, o Palmeiras só vai readquirir credibilidade quando conquistar um título. Para isso, faltam cinco jogos. Será possível sonhar? Ficha Técnica Rio Branco ? Gustavo; Germano (Jefferson), Ilton, Tiago e Bill; Rafael, Damon (André) e Igor; Macedo, Espíndola e Ademir (Odil). Técnico ? Ademir Fonseca. Palmeiras ? Marcos; Neném, Leonardo, Índio e Marquinhos; Adãozinho, Magrão, Zinho (Corrêa) e Pedrinho; Muñoz (Thiago Gentil) e Anselmo (Vágner). Técnico ? Jair Picerni. Gols ? Adãozinho (pênalti) aos 7 e Ilton aos 16 minutos do primeiro tempo. Árbitro ? Cléber Wellington Abade. Cartão amarelo ? Neném. Local ? Décio Vitta, em Americana.