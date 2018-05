Palmeiras só perdeu duas partidas seguidas uma vez neste Brasileirão

O elenco do Palmeiras tenta conter a euforia pela proximidade do título, porém sabe o quanto é raro o time tropeçar por duas rodadas consecutivas neste Campeonato Brasileiro. Apenas uma vez em toda a campanha a equipe perdeu dois jogos seguidos, combinação de que o Santos precisa para tomar a liderança, desde que ganhe os compromissos que terá.

A sequência que o Palmeiras precisa evitar se deu no primeiro turno, no fim do mês de julho. Por coincidência, os adversários responsáveis pelas derrotas foram os dois últimos times que a equipe enfrentou. Contra o Atlético-MG, o time perdeu por 1 a 0 no Allianz Parque. No domingo seguinte, foi ao Rio levou de 3 a 1 do Botafogo, quando deixou escapar momentaneamente a liderança do Brasileiro.

Para ser campeão sem depender de outros resultados, o time vai precisar de um empate contra Chapecoense, domingo, no Allianz Parque, ou na rodada seguinte, contra o Vitória, em Salvador. Já o Santos, continua com chance, mas além de torcer por derrotas do Palmeiras, precisa vencer o Flamengo, no Maracanã, e o América-MG, na Vila Belmiro.

Na temporada, o Palmeiras só teve série pior em março, pelo Campeonato Paulista, com quatro derrotas consecutivas. A última delas, a goleada sofrida por 4 a 1 para o Água Santa, motivou a primeira ida do time do técnico Cuca para um período de concentração em Atibaia, cidade escolhida em outras ocasiões como refúgio para se preparar para as partidas.

O elenco ganhou folga nesta segunda e só se volta aos treinos na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol. A comissão técnica não deve mandar o elenco para Atibaia, como fez na semana passada. O time deve permanecer em São Paulo durante a preparação para enfrentar a Chapecoense.