Palmeiras só quer pôr fim à crise Mais distante das primeiras posições do Campeonato Brasileiro após cinco rodadas sem vencer, o Palmeiras ? 7º colocado, com 48 pontos ?tentará pôr fim à crise que ronda o clube diante do Coritiba, domingo, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. A semana sem jogos é um ponto favorável ao técnico Estevam Soares, que acredita ter tempo de corrigir os erros do time, que volta nesta terça-feira pela manhã aos treinos. ?Temos alguns problemas e precisamos trabalhar para melhorar?, disse, após a derrota por 2 a 1 para o Santos, domingo, no Pacaembu. Para o treinador, a equipe melhorou, especialmente na obediência tática, mas ainda não conseguiu resolver um problema que vem comprometendo seu rendimento há algumas partidas: a falta de atenção. ?Contra o Santos levamos dois gols bobos, que poderiam ser evitados.? Diante da necessidade da vitória, o esquema tático com apenas um atacante pode ser abandonado. O problema de Estevam Soares é a falta de opções. Kahê foi liberado pela Justiça do Trabalho para atuar no Campeonato Brasileiro, mas a diretoria do Palmeiras pedirá ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF a garantia de que o clube não será punido por escalar o atacante ? já que o processo em que o Nacional pede indenização por quebra de contrato continua. Renaldo, que seria outra alternativa, dificilmente terá condições de jogo, pois treina para melhorar o condicionamento físico. O lateral-direito André Rocha (ex-Portuguesa Santista) e o lateral Xavier (ex-Santa Cruz) devem ser apresentados nesta terça-feira como reforços. Ambos chegam apenas para completar o elenco.