Palmeiras sobe preço de ingressos da estreia na Série B do Brasileirão

SÃO PAULO - O Palmeiras começou nesta quarta-feira a venda de ingressos para o jogo contra o Atlético-GO, sábado, às 16h20, em Itu, que marcará a estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. O que chama a atenção é o aumento do preço dos bilhetes. O mais barato deles passou a custar R$ 60.

A decisão visa forçar ainda mais o torcedor a se associar ao plano Avanti, programa de sócio-torcedor, que, dentre outras coisas, dá descontos para ingressos em todos os jogos em que o Palmeiras for mandante. O Avanti tem diferentes categorias de vendas de entradas para os torcedores palmeirenses e os descontos variam de acordo com o tipo de plano adquirido.

A venda dos bilhetes para o jogo contra o Atlético-GO começa às 13 horas desta quarta-feira para sócios do Avanti, pela internet, e eles terão exclusividade na compra até quinta-feira, às 10 horas.

Nas bilheterias do Palestra Itália, no Estádio Novelli Júnior, em Itu - palco da partida de sábado - e nos demais pontos de venda a comercialização será entre quinta e sexta-feira das 10 às 17 horas. No sábado, as vendas serão só em Itu, das 10 horas até o intervalo do jogo.

Os demais pontos de venda serão divulgados em breve. Os valores dos ingressos são os seguintes, com meia-entrada para todos os setores:

Arquibancada gol 03 - R$ 60

Arquibancada gol 05 - R$ 60

Arquibancada descoberta 04 - R$ 60

Arquibancada visitante 05 - R$ 60

Coberta 01 - R$ 200

Coberta 02 - R$ 200

Coberta VIP - R$ 200