Palmeiras sofre com desfalques A lista de desfalques do Palmeiras não para de aumentar. O time já tinha três suspensos: o goleiro Sérgio e o lateral Lúcio, com terceiro cartão amarelo, mais o volante Correia, expulso contra o São Paulo. Nesta quarta-feira, além do atacante Vágner Love, que deixou o clube, foram confirmados mais dois jogadores fora do time que enfrenta o Paraná, domingo. Um deles é o zagueiro Gabriel, com lesão na coxa direita. O outro é o atacante Muñoz, por ter sofrido torção no joelho esquerdo nesta quarta-feira ao pisar em um buraco. Saiu carregado do campo. ?Além de inchar, ele sofreu um pequeno derrame. Pelo que vi, as chances de ele jogar são remotas?, disse Estevam sobre o colombiano. ?O Muñoz vai fazer um exame de ressonância magnética nesta quinta e rezo para que nada de grave tenha acontecido. Que não seja nada cirúrgico que o deixe de seis a oito meses fora?, completou o treinador palmeirense, que ficou impressionado com a reação de dor do colombiano. ?Ele chorava e apertava a minha mão.? Com a baixa, são seis jogadores que atuaram contra o São Paulo fora do time. Com os novos desfalques, mais mudanças na escalação. Thiago Gentil deve substituir Muñoz e Leonardo retorna à zaga. ?Acho que estou melhor do que no jogo contra o São Caetano?, disse Gentil. O jogador ressaltou que precisou de tempo para recuperar a condição física depois do primeiro semestre na Arábia. ?Lá, a preparação física não é tão forte?, observou o atacante palmeirense.