Palmeiras sofre com desfalques diante do Monte Azul

O Palmeiras está cheio de problemas para o jogo desta quarta-feira, contra o Monte Azul, a partir das 21h50, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Além do meia Diego Souza, do zagueiro Léo e do goleiro Marcos, todos contundidos, o lateral-esquerdo esquerdo Armero nem viajou com o grupo por decisão do técnico Muricy Ramalho.

A zaga é a principal dor de cabeça de Muricy. Além de Léo, ele não pode contar com Mauricio Ramos, também machucado, e com o garoto Gualberto, que foi expulso contra o Ituano. O zagueiro Wellington, que tem apenas 18 anos e foi titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi convocado para o elenco principal e pode ser escalado.

A ideia de Muricy não é lançar Wellington no início da partida, mas colocar o volante Edinho improvisado na defesa. O problema é que o reforço ainda não foi inscrito na CBF. O gerente de futebol do Palmeiras, Sérgio do Prado, viaja na manhã desta quarta-feira para o Rio a fim de tentar regularizar a situação até às 19 horas, o que possibilitaria a utilização do jogador diante do Monte Azul.

O ataque também é um mistério. Robert está garantido, mas Muricy não deu pistas sobre o substituto de Diego Souza. O atacante Daniel Lovinho, de 20 anos, o meia Joãozinho, de 19 anos, e o meia William, de 23 anos, são os candidatos. Mas há a possibilidade de escalar o volante Souza, o que liberaria Deyvid Sacconi e Cleiton Xavier.