Palmeiras sofre, mas derrota o Campinense pela Copa SP Apesar dos erros na defesa, o Palmeiras derrotou nesta quarta-feira o Campinense, da Paraíba, por 3 a 1, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo U da Copa São Paulo de Juniores. Com isso, a equipe continua com chances de avançar à segunda fase da competição. Sem o meia Carlos Aberto, expulso aos 23 minutos do primeiro tempo, os gols da vitória só saíram na etapa complementar. O primeiro foi através do atacante Ramazotti, que aproveitou a falha da marcação para tocar no cantinho direito do goleiro Rafael, aos 6 minutos. De pênalti, Ramazotti marcou o segundo do time, aos 17. Com a vantagem no placar, o Palmeiras relaxou e foi surpreendido por Sidney, que aos 27 minutos acertou um forte chute da meia-lua da grande área, sem chance de defesa para o goleiro Alemão. Quatro minutos depois, foi a vez de William arriscar de fora da área e marcar o terceiro para o time alviverde. A vitória deixou o Palmeiras com quatro pontos, ao lado do Porto de Caruaru, que nesta quarta surpreendeu ao derrotar o Taubaté por 3 a 0. Nos critérios de desempate, o time pernambucano leva vantagem no saldo de gols (3 a 2). Na próxima rodada, o Palmeiras enfrentará o Taubaté, enquanto o Porto terá pela frente o Campinense. Para avançar, a equipe de Palestra Itália precisa vencer e torcer para os pernambucanos não ganharem.