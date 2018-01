Palmeiras sofre para vencer o Atlético Nacional O Palmeiras derrotou o Atlético Nacional por 3 a 2, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Palestra Itália, pela Copa Libertadores. Mas a vitória palmeirense não nada fácil e o goleiro Sérgio até defendeu um pênalti cobrado pelo colombiano Aristizábal. Com a vitória em casa, o Palmeiras chegou aos 4 pontos no grupo 7 da Libertadores, mas está em segundo lugar. O líder é o Cerro Porteño, do Paraguai, que tem os mesmos 4 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols. Marcinho, Edmundo (pênalti) e Douglas fizeram os gols do Palmeiras nesta quinta-feira. Enquanto, Marcelo Ramos e Aristizábal descontaram para o Atlético Nacional.