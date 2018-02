Palmeiras sofre para vencer o Rio Branco em Americana O Palmeiras sofreu, mas conseguiu um bom resultado fora de casa. O time do Palestra Itália venceu o Rio Branco por 2 a 1, neste domingo, no Estádio Décio Vitta, em Americana, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com a vitória, o Palmeiras chegou a seis pontos e se igualou a Corinthians, Santos, Noroeste e São Paulo, que lideram a classificação. O Rio Branco segue sem pontos na competição. Depois de um primeiro tempo fraco, principalmente por causa do gramado molhado, a segunda etapa começou animada. Aos quatro minutos, Michael recebeu na esquerda, fez boa jogada e passou para Valdívia na entrada da área. Ele bateu firme e no canto para abrir o placar para o Palmeiras. A comemoração da torcida durou apenas dois minutos. Fernando recebeu na esquerda, ganhou de Pierre e cruzou para Leandro Love, que entrava livre e impedido pelo meio da área. O atacante só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio e empatar para o Rio Branco. O empate quase instantâneo não abalou o Palmeiras, que continuou buscando o ataque. Após uma jogada confusa na área, Paulo Baier chutou firme para a defesa parcial de Adir. Na sobra, Osmar tentou driblar o goleiro, mas foi derrubado. O árbitro marcou pênalti, que o mesmo Osmar cobrou e colocou o time alviverde novamente na frente, aos 27. O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, quando o time do Palestra Itália recebe o Santo André. Na véspera, o Rio Branco visita o Ituano, no Estádio Dr. Novelli Júnior, em Itu. Ficha técnica Rio Branco 1 x 2 Palmeiras Rio Branco - Adir; Edson, Paulão, Naílton e Vainer; Rodrido Pontes, Felipe (Rodriguinho), Fernando (Rodrigo Batata) e Fábio Baiano; Alê Menezes e Leandro Love. Técnico: Zé Teodoro. Palmeiras - Marcos; Dininho, Pierre e Edmílson; Paulo Baier, Wendel, Valdivia, Marcelo Costa (Caio) e Michael; William (Francis) e Osmar (Beto). Técnico: Caio Júnior Gols - Valdivia aos 4, Leandro Love aos 6 e Osmar aos 28 minutos do segundo tempo. Juiz - Rodrigo Martins Cintra. Cartão amarelo - Felipe, Fábio Baiano, Paulão, Valdivia. Renda - não divuldada. Público - não divulgado. Local - Décio Vitta, em Americana.