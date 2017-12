Palmeiras sofre para vencer São Paulo O Palmeiras mantém vivo o sonho de disputar a Copa Libertadores de 2006. Neste sábado, no Pacaembu, bateu o São Paulo por 2 a 1, de virada, e chegou aos 61 pontos, na quinta colocação ? três a menos que o Goiás, que hoje enfrenta o Atlético-PR e é o último dos que estão na zona de classificação para o torneio sul-americano. Na próxima rodada, o Verdão recebe o Juventude, no Palestra. O São Paulo, em 11º com 52 pontos, joga contra o Goiás, fora, também na quarta. O Palmeiras entrou em campo pressionado. Por jogar com a obrigação de vencer os reservas do São Paulo ? apenas Rogério Ceni e Christian, dos titulares, jogaram neste sábado ? e pelas derrotas dos dois últimos jogos (Flamengo e Atlético-PR), que o afastaram da zona da Libertadores. Assim, seria inevitável que a equipe partisse para cima do despreocupado e desentrosado São Paulo. Pelas laterais, o Palmeiras procurava atacar o adversário. Mas, sem muita eficiência, chegou com perigo apenas aos 15 minutos. André Cunha cruzou, a bola desviou na zaga e foi parar nas mãos de Ceni. Paulo Autuori pedia a seus jogadores que também explorassem as laterais. Mas Hernanes, e principalmente Fábio Santos, não estavam em uma tarde feliz. O Palmeiras aproveitou e quase chegou ao gol. Gioino cruzou, mas Marcinho e Washington, com o gol livre, passaram pela bola. Aos poucos, o São Paulo foi se organizando e tentando buscar o ataque. A contratação de Aloísio, na sexta-feira, para a disputa do Mundial de Clubes, da Fifa, em dezembro, pode ser facilmente entendida após se observar o péssimo aproveitamento de Christian nas conclusões. Chegou por duas vezes na frente de Marcos. No primeiro lance, aos 34, desceu pela esquerda e chutou em cima do goleiro palmeirense. Dez minutos depois, perdeu chance de chutar ao se atrapalhar com a bola ? foi desarmado. No segundo tempo, Leão sacou Gioino e colocou Diego Souza. Pouca coisa mudou até Christian, que vinha mal, se redimir e deixar Richarlyson na cara do gol, depois de escorar de cabeça. O meia invadiu a área e bateu forte, sem chance para Marcos, aos 16. A partida melhorou muito. O Palmeiras foi ao ataque. Marcinho, de voleio, obrigou Rogério a fazer grande defesa e mandar para escanteio. Na cobrança, Daniel, de cabeça, empatou o jogo, aos 20 minutos. O São Paulo sentiu o gol. Cinco minutos depois, Marcinho Guerreiro fez ótima jogada pela direita e tocou para Juninho, encher o pé esquerdo e virar e definir o placar.