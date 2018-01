Palmeiras sonda Aloísio para o ataque A vinda para o Palmeiras do atacante Aloísio, cujos direitos federativos pertencem ao Paris Saint-Germain, poderá ser definida nesta semana. A informação foi passada ao JT pelo empresário Jorge Machado, que recebeu uma procuração do clube francês para tentar negociá-lo na América Latina. Semana passada, Machado esteve reunido, ao lado do representante do PSG no Brasil, Frank Henolda, com dirigentes do Flamengo. Mas não houve entendimento. "Com o Palmeiras a situação é diferente. A proposta feita pelos seus dirigentes foi interessante", disse Machado. O atacante, que não faz parte dos planos do PSG para a próxima temporada, é um sonho antigo do técnico Jair Picerni, que ao assumir o cargo em janeiro pediu sua contratação ao presidente Mustafá Contursi. Fernando Gonçalves, um dos diretores de Futebol, afirmou. "Não vou me manifestar sobre especulações, mas garanto que o Palmeiras não procurou ninguém do clube francês nos últimos dias. Quando qualquer negociação estiver concretizada, a imprensa será informada imediatamente. Ninguém está autorizado a falar em nome do Palmeiras." A transação pode emperrar porque Aloísio, de 28 anos, também interessa a dois clubes alemães e ao Porto. O jogador foi negociado em 2000 pelo Goiás com o Saint Etienne, de onde foi para o PSG. "O Aloísio é um grande nome. Trata-se de um atleta de estatura elevada, que atenderia ao interesse do Palmeiras. Não sei se a diretoria está atrás dele", desconversou Picerni. O treinador, no entanto, demonstrou irritação com a demora para o anúncio de reforços. "Não quero mais falar sobre isso. Qualquer dúvida, perguntem para o Fernando e para o Mário (Mário Gianini, o outro diretor de Futebol), que eles responderão. Precisamos urgentemente de um homem de área especialista em jogadas aéreas. Sábado passado, contra o Botafogo, tivemos muitas dificuldades para chegar ao gol." Em oitavo lugar na Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo sábado contra o América-MG, em Belo Horizonte. A situação ruim na tabela gerou desentendimentos até entre a própria torcida. Após o jogo contra os cariocas, membros da Mancha Verde acusaram torcedores comuns de orquestrarem uma campanha para desestabilizar o elenco. "Tem um grupo que não gosta do Mustafá, mas ao invés de xingá-lo procura atingir os jogadores. Isso ficou nítido, sábado", disse Paulo Serdan, presidente da organizada. Picerni deixou claro que o meia Pedrinho poderá retornar ao time a qualquer momento. "É um jogador diferenciado, tem uma técnica rara." O jogador confirma estar ansioso para atuar durante os 90 minutos. "Entrando de vez em quando é difícil conseguir uma regularidade."