Palmeiras sonda volante, mas técnico não acredita em reforço

Embora admita que não tem substituto com o mesmo estilo de Gabriel, o técnico Marcelo Oliveira diz não acreditar que a diretoria do Palmeiras vá contratar um substituto para o volante, que sofreu uma lesão no joelho e só retorna aos gramados em 2016. A falta de boas opções no mercado fazem com que o treinador tenha que se tentar resolver a ausência com os atletas que tem em suas mãos no momento. Entretanto, o clube sondou o volante Thiago Santos, do América-MG.

De acordo com o site Superesportes, o Alviverde teria que pagar uma multa de R$ 1 milhão para levar agora o atleta, que tem contrato com o América-MG até novembro, ou então acertar um contrato para que ele chegue em janeiro do ano que vem. A diretoria do clube mineiro não demonstra intenção em negociar o jogador, que já marcou três gols em 17 jogos pela Série B.

Apesar da possibilidade de contratar mais um jogador do América-MG - já foi contratado Andrei e Vitor Hugo no início do ano, o técnico Marcelo Oliveira não acredita na possibilidade da vinda de mais um volante. "Difícil contratar em um momento como esse. Os grandes volantes estão empregados e você tem um custo alto. Tem que trazer de fora. Mas estamos dando oportunidade para os garotos da base, como o Daniel, que estamos testando para ver se têm condiçõs de fazer parte da equipe", disse ele.

O Palmeiras só pode contratar atletas da Série B ou divisão inferior, jogadores que estão sem clube ou jogadores que fizeram, no máximo, seis jogos na Série A neste ano.

No atual elenco, existem apenas dois jogadores que podem atuar como primeiro volante. O mais experiente é Amaral, entretanto, o jogador não tem agradado quando é testado. Outra opção seria o próprio Daniel, que tem participado dos treinamentos e na última quarta-feira ficou no banco de reservas, contra o Cruzeiro.

Marcelo Oliveira pode também recuar um segundo volante, como fez diante do Cruzeiro, quando escalou Andrei e Arouca no setor, intercalando de posição. Além dos dois, o zagueiro Nathan e o lateral-direito João Pedro também já treinaram improvisados no setor durante treinamento coletivo.