Palmeiras sonha com Rubens Cardoso Enquanto o time não volta das folgas após a eliminação na Copa dos Campeões, aumentam as especulações no Palmeiras. Já há quem aposte que a equipe termina a semana com um novo lateral-esquerdo. No caso, Rubens Cardoso, do Santos, atualmente emprestado ao São Caetano. O jogador deve ir para o Parque Antártica, enquanto o goleiro Sérgio reforçaria o time santista. O diretor de Futebol do Palmeiras, Sebastião Lapola, havia dito segunda-feira que o clube não faria mais contratações até o início do Brasileiro. Tudo indica, porém, que a diretoria deve voltar atrás. A equipe, que estréia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, dia 11, no Parque Antártica, sente a falta de um bom lateral-esquerdo para começar o campeonato. Rovílson, titular da posição até o ano passado, está em fase final de recuperação após uma cirurgia no tornozelo, mas ainda não terá condições de jogo. O jovem Diego, recém-promovido do Palmeiras B, foi o dono da camisa 6 nas últimas partidas. Não decepcionou, mas, por ser ainda muito novo, dificilmente ficará como titular. Enquanto o técnico Vanderlei Luxemburgo precisa de um atleta experiente para a posição, o lateral Rubens Cardoso já deu mostras de que sua maior vontade era defender o time alviverde. No início do ano, o clube tentou a contratação do jogador, mas as diretorias de Palmeiras e Santos não chegaram a um acordo. Dessa vez, o lado santista já deu a entender que vê com bons olhos a negociação e avisou que tem interesse no goleiro Sérgio, principalmente após a grave contusão do titular da posição Fábio Costa, que quebrou o tornozelo e deve ficar nove meses afastado. Na lateral esquerda, Rubens Cardoso não teria mais vaga, já que Léo está firme na posição.