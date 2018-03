Palmeiras sonha em contratar Marcinho A diretoria do Palmeiras continua com a idéia fixa de contratar Marcinho, do São Caetano. Os dirigentes sabem que o meia não quer mais continuar na equipe do ABC. Em várias entrevistas, ele assume que chegou a hora de voltar a jogar por um clube grande - já defendeu o Corinthians. O sonho é inscrevê-lo como terceiro novo jogador na segunda fase da Copa Libertadores, ao lado de Juninho Paulista e Washington. Empresários ligados ao Palmeiras já conversaram com Marcinho. O grande entrave está nos dirigentes do São Caetano, que juram só negociá-lo por US$ 4 milhões. O Palmeiras já ofereceu R$ 2 milhões e mais Pedrinho em troca de Marcinho. Tentou também o empréstimo do jogador. Mas as propostas foram recusadas no ato. Enquanto isso, o atacante argentino Gioino viajou no fim de semana para o Paraguai com o intuito de conseguir a liberação para poder jogar no Brasil. Ele deve voltar para São Paulo nesta segunda-feira, mas não poderá atuar pelo Palmeiras na Libertadores porque já jogou pela Universidad do Chile.