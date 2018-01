Palmeiras também busca reforços A corrida presidencial no Palmeiras só termina no próximo domingo, quando Afonso Della Monica, pela situação, e Seraphim Del Grande, da oposição, disputam o voto de 300 conselheiros, na eleição marcada para às 20 horas, no Palestra Itália. Porém, mesmo com a iminente saída de Mustafá Contursi do comando do clube, os dirigentes trabalham para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores da América. A diretoria tentará fechar a negociação com o meia Cristian, do Paraná. Faltam pequenos detalhes financeiros para que a transação seja definida. Também será feita nova tentativa com o Guarani para a contratação do zagueiro João Leonardo e do atacante Evandro Roncatto - o clube de Campinas pede US$ 300 mil pelo empréstimo. Especula-se que a diretoria tenta trazer um nome de peso, casos dos meias Felipe e Roger. O argentino Romagnoli, do San Lorenzo, teria sido sondado, mas ele acertou sua transferência para o futebol mexicano. A única contratação certa para esta temporada é a do lateral-direito Bruno, revelado pelo Marília na Série B do Brasileiro. O jogador de 20 anos deve ser apresentado na quinta-feira.