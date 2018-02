Palmeiras também dá férias para Osmar Apesar de ainda precisar da vitória sobre o Fluminense, neste domingo, para se classificar para a Libertadores sem depender do julgamento do São Caetano, o Palmeiras resolveu abdicar de seu artilheiro. O atacante Osmar, que marcou 11 gols no Campeonato Brasileiro, também ganhou férias antecipadas e não vai jogar neste domingo, no Maracanã. Osmar é o 14º jogador a ter as férias antecipadas no Palmeiras. Antes dele, já tinham saído jogadores como Marcos, Sérgio, Lúcio, Elson, Pedrinho, Correia, Baiano, entre outros. Tudo para que o time possa ser montado e treinado a tempo de estrear no Paulistão, dia 19 de janeiro. Dessa maneira, sem Osmar, o ataque titular do Palmeiras contra o Fluminense, no jogo deste domingo, terá Thiago Gentil e Ricardinho. ?Tive um ano muito cansativo jogando pelo União São João, Santo André e agora pelo Palmeiras. Já vinha sofrendo com o cansaço há algum tempo e esse período de descanso vai ser bom para eu voltar como força total no ano que vem?, disse Osmar.