Palmeiras: técnico recorre a ?espiões? Acaba o treino do Palmeiras no Parque Antártica e o técnico Estevam Soares se senta no gramado. Ao lado, estão os meio-campistas Adãozinho e Claudecir. Sob sol forte, os três conversam por meia hora. O assunto? O São Caetano, adversário desta quarta-feira à noite (20h30) do time alviverde, no Palestra Itália. "Sempre procuro trocar muitas idéias com os jogadores", diz Estevam. "É claro que eu conheço bem o São Caetano. Mas, quanto mais informações, melhor". No que depender de seus espiões, Estevam está muito bem servido. Adãozinho e Claudecir jogaram por anos no São Caetano. E não foram só eles. Daniel, Magrão e Lúcio também passaram pela equipe do ABC antes de se transferirem para o Palmeiras. Dentre esses jogadores, só Adãozinho fica na reserva nesta quarta. Os outros quatro serão titulares. "Tenho certeza que todos eles passarão para o grupo mais alguns detalhes sobre o São Caetano", diz Pedrinho. O meia, que faz nesta quarta seu primeiro jogo no Palestra após o desentendimento - já superado - que teve com Estevam na semana passada, é daqueles jogadores que gostam de buscar informações sobre o adversário. Do São Caetano, o principal ele já sabe. "Eles são muito fortes na bola parada, tanto nas faltas laterais como nas frontais", diz Pedrinho, com razão, já que os últimos quatro gols marcados pelo São Caetano saíram de lances de bola parada. "Por isso, precisamos tomar cuidado e evitarmos fazer faltas próximas à área", emenda o meio-campista. O perigo vem de cima. A maior preocupação do técnico e dos jogadores palmeirenses é com o jogo aéreo do São Caetano. "Eles têm o Ânderson Lima, que coloca a bola onde quer. Além disso, contam com ótimos cabeceadores, como o Fabrício Carvalho, o Dininho e o Thiago", diz Estevam. O técnico palmeirense deu atenção toda especial a esse tipo de jogada no treino desta terça. Tanto que armou o time reserva para atuar como se fosse o São Caetano. O volante Corrêa, jogando entre os suplentes, fez o papel de Ânderson Lima, principal cobrador de faltas do São Caetano. Já o atacante Kahê foi o dublê de Fabrício Carvalho. Os "chuveirinhos" foram treinados à exaustão. "Nossos zagueiros têm boa estatura, mas não podemos voltar a cometer o erro que tivemos contra o Vasco, quando tomamos um gol de cabeça por ficarmos olhando apenas a bola", diz Estevam. O técnico treinou também jogadas ofensivas de bola aérea. Aí, três ex-jogadores do próprio São Caetano são suas armas: Daniel, Claudecir e Magrão, convocado nesta terçaem pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, para os jogos contra Venezuela e Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Nas bolas aéreas ofensivas, Pedrinho, Baiano e Elson se revezam nas cobranças. A ordem de Estevam é colocar a bola sempre no primeiro pau, para Magrão ou Daniel. Claudecir fica encarregado de aparecer por trás da zaga, como homem-surpresa. Foram 20 minutos treinando esse tipo de jogada. No final, Daniel chamou Estevam para conversar. Com as mãos, o zagueiro gesticulou bastante, como se estivesse sugerindo mudanças na jogada. "O Estevam dá abertura para os jogadores falarem o que pensam. Às vezes, nós, no campo, vemos coisas que ele não vê", comenta o lateral-esquerdo Lúcio. Estevam concorda e se orgulha disso. "Converso bastante com todos os jogadores". Foi na base da conversa, diz o técnico, que os problemas de relacionamento foram resolvidos. "Dá para perceber que o clima mudou, sim. Era evidente que algumas diferenças estavam nos atrapalhando, mas tudo isso já foi colocado a limpo", diz Estevam. "Além do mais, a vitória sobre o Vasco nos trouxe mais confiança". O técnico só não quer saber de empolgação. "Matematicamente, até podemos falar em título ainda. Mas, primeiro, temos de pensar no São Caetano".