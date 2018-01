Palmeiras tem 40% de chance de classificação no Paulistão A duas rodadas do fim do Campeonato Paulista, a possibilidade de que apenas dois grandes estejam entre os quatro semifinalistas aumentou com a vitória do São Paulo sobre o Palmeiras, por 3 a 1, no clássico de domingo. São Caetano e Bragantino, terceiro e quarto colocados com 33 e 32 pontos, respectivamente, só dependem de si para conseguir a vaga. Antes da partida, o time alviverde, com 31, estava em terceiro e estava na condição dos rivais pela vaga. Só dependia dos seus resultados para acompanhar Santos e São Paulo na fase final. Com a derrota, as possibilidades de o Palmeiras se classificar, de acordo com o matemático Tristão Garcia, são agora de 40%. Com um ponto a menos que o Bragantino, o Palmeiras precisa vencer o Guaratinguetá, em casa, no domingo, e o São Bento, em Sorocaba, no dia 11, e torcer por tropeços do próprio Bragantino e do São Caetano. De acordo com o matemático, o time do ABC tem 76% de chances de se classificar. O Bragantino, também em boas condições, está com 56% de chances de ir às semifinais. Assim como o Palmeiras, ainda restam às duas equipes uma partida em casa e outra fora neste Paulistão. A última vez que dois times do Interior fizeram a final e estragaram a festa dos grandes, foi em 2004, quando o São Caetano bateu o Paulista e ficou com o título. O Bragantino também esteve em uma final entre times do Interior. Em 1990, venceu o Novorizontino e sagrou-se campeão paulista. Além do Palmeiras, o Paulista, com 31 pontos, também briga pela vaga e, de acordo com Tristão, está com 27% de chances de se classificar. O Noroeste é o outro time que ainda sonha, mas com apenas 27 pontos tem as chances resumidas em 1%. Confira as chances e os próximos jogos de cada time: São Caetano - 33 pontos e 76% de chances, enfrenta São Bento (c) e Rio Branco (f) Bragantino - 31 pontos e 56% de chances, enfrenta Sertãozinho (f) e Barueri (c) Palmeiras - 31 pontos e 40% de chances, enfrenta Guaratinguetá (c) e São Bento (f) Paulista - 31 pontos e 27% de chances, enfrenta Juventus (f) e Rio Claro (c) Noroeste - 27 pontos e 1% de chance, enfrenta Santos (c) e Guaratinguetá (f) Obs.: (c) casa, (f) fora. Santos e São Paulo já estão classificados.