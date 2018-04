Palmeiras tem decisão sobre Valdivia nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira tem decisão para o Palmeiras. O recurso do meia Valdivia será julgado à tarde pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro. O Mago já cumpriu três dos cinco jogos da punição imposta pelo tribunal por agressão a dois jogadores do Vasco, e se a pena for suspensa ou reduzida para no máximo três jogos, Valdivia estará liberado para defender o Palmeiras na partida mais importante do ano para o clube - contra o Atlético Mineiro, neste domingo, no Palestra Itália, valendo vaga na Libertadores. Valdivia está confiante na absolvição. "Tenho certeza que estarei em campo domingo." Luiz Roberto Castro, advogado do Palmeiras, já está com a estratégia de defesa traçada. Ele vai argumentar que houve erro na redação da punição - Valdivia foi punido com cinco jogos por duas agressões, mas o texto do relatório não deixa claro a quantidade de partidas de gancho por cada lance, o que dá a brecha para o clube contestar a decisão. "Como réu primário, o Valdivia jamais poderia pegar a pena máxima de cinco jogos", diz Castro. A defesa ficará toda a critério do advogado. Valdivia não vai retornar ao tribunal. "Não há a necessidade", esclarece Castro. "O Valdivia já se defendeu, já falou que foram lances de jogo, e não agressão." O jogo com o Vasco foi disputado no dia 28 de outubro, em São Januário (empate em 2 a 2). No primeiro lance, Valdivia se irritou com a marcação de Thiaguinho e empurrou o marcador, usando o cotovelo. No segundo - flagrado e punido pelo árbitro Evandro Rogério Roman com cartão vermelho -, o Mago dá um soco em Alan Kardec depois de ter o cabelo puxado pelo vascaíno. Castro vai argumentar também que Valdivia é um dos três candidatos a craque do Brasileirão - concorre com Rogério Ceni, do São Paulo, e Acosta, do Náutico. A escolha sai na segunda-feira, um dia após o jogo contra o Atlético. O advogado vai mostrar um vídeo com grandes lances do chileno no torneio. "Sonho ser o melhor e não foi surpresa ter sido indicado, pois acredito que fiz um bom campeonato", diz Valdivia, sem modéstia. No Palmeiras, todos - do presidente ao roupeiro - torcem pela volta do meia. "Ele pode fazer a diferença", afirma o volante Makelele. "É o nosso melhor jogador", derrete-se o técnico Caio Júnior. Valdivia é o vice-artilheiro do Palmeiras no Brasileirão, com sete gols, dois a menos que o meia Caio. A classificação para a Libertadores é uma questão de honra para o jogador, que foi afastado da seleção chilena por indisciplina durante a Copa América - pegou 20 jogos de suspensão, mesmo jurando inocência. Com o mau início do time nas Eliminatórias, a Federação Chilena estuda reduzir a pena. O Mago garante que não vai deixar o Palmeiras em janeiro. "Vou disputar a Libertadores com a camisa do Palmeiras. Se for para deixar o clube, a minha intenção é sair somente no meio da próxima temporada", diz. A diretoria afirma que não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador. "Só sondagens", diz o vice-presidente Gilberto Cipullo.