Palmeiras tem disputa por vagas na próxima fase do Paulista

Com duas rodadas para o término da primeira fase do Campeonato Paulista, o técnico Oswaldo de Oliveira já pensa nas quatro alterações que poderá fazer na lista dos 28 inscritos do Palmeiras para a fase de mata-mata do Estadual. Existem algumas certeza e muitas dúvidas de quem o treinador vai colocar e tirar da lista dos 28 inscritos na competição.

Um nome é certo que entrará na lista. O meia Cleiton Xavier, já com documentação acertada e recuperado de qualquer problema físico, será o grande reforço da equipe para a fase decisiva da competição. A partir daí, surgem algumas dúvidas. O mais cotado para deixar a equipe é o atacante Maikon Leite, que fez apenas três partidas no Estadual e tem sido pouco aproveitado. O crescimento de Gabriel Jesus e Rafael Marques fez com que ele perdesse ainda mais espaço.

Outra opção seria o meia Ryder, que atuou em apenas um jogo. Dos jogadores que fazem parte do grupo e não foram inscritos, o atacante Kelvin é outro que pode aparecer na lista. Recuperado de uma lesão no joelho, o atacante é mais uma opção viável para o técnico Oswaldo de Oliveira.

Leandro já faz trabalho na academia, mas ainda não é certa a data em que terá condições de retornar aos gramados. Por isso, pode ser que continue fora da lista. Mouche é desfalque certo.

Além de Kelvin, que estava machucado, outro reforço contratado no início do ano e que não foi inscrito no estadual, o volante Andrei Girotto deve continuar fora da lista.