Palmeiras tem medo da torcida A eliminação da Copa do Brasil pelo ASA de Arapiraca não faz parte do passado para Marcos. O goleiro confessou que sua rotina foi alterada após o resultado negativo, a ponto de pensar duas vezes antes de sair de casa. ?Acho que o momento não é ideal para eu ficar me expondo. Claro que estou lendo e assistindo a tudo que se fala sobre o assunto, mas pelo menos não estou tendo de aguentar desaforo?. Leia mais no Jornal da Tarde