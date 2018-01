Palmeiras tem novo diretor de futebol O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira que o ex-diretor financeiro Salvador Hugo Palaia será o novo diretor de futebol do clube. Ele auxiliará o atual, Mário Giannini. Mesmo com Palaia, o presidente Afonso Della Monica ainda acha necessária a contratação de um gerente de futebol remunerado. Ílton José da Costa, que trabalhou no clube no fim dos anos 90 e hoje está no Santos, é o mais cotado.