Palmeiras tem que cortar 11 jogadores para disputar o Paulistão

Como aconteceu no ano passado, o Palmeiras terá que cortar vários jogadores para a disputa do Campeonato Paulista. No total, o elenco conta com 39 jogadores, mas apenas 28 serão inscritos no estadual e a direção tem até o dia 28 deste mês para enviar a lista completa. Enquanto isso, o técnico Marcelo Oliveira aproveita os treinamentos para fazer os últimos testes e decidir quem são os eleitos. Existem poucas dúvidas na lista.

Existe, inclusive, a possibilidade de alguns dos reforços contratados nesta temporada ficarem fora da lista, como o volante Rodrigo. Existe também dúvidas no ataque. Cristaldo e Allione podem ser ausência. O primeiro, inclusive, ainda negocia a transferência para o Rubin Kazan, da Rússia e existe a possibilidade de deixar o clube nos próximos dias. Allione recebeu propostas de clubes argentinos, mas a direção decidiu mantê-lo.

Outro que também pode ficar de fora é o meia Fellype Gabriel. O jogador ainda não treinou no gramado neste ano, pois se recupera de lesão, como aconteceu na maior parte do ano passado. Na zaga, a tendência é que os cinco atletas do elenco sejam inscritos, casos de Edu Dracena, Roger Carvalho, Vitor Hugo, Thiago Martins, Leandro Almeida e Nathan, caso permaneça no elenco, já que também tem propostas para sair.

No gol, Jailson ainda se recupera de lesão e pode não ser inscrito. Em seu lugar, Vinicius Silvestre pode aparecer. Alguns jogadores parecem nomes certos na lista: Fernando Prass, Vagner, Edu Dracena, Leandro Almeida, Roger Carvalho, Vitor Hugo, Egídio, Zé Roberto, Victor Luis, Lucas, Arouca, Gabriel, Matheus Sales, Thiago Santos, Jean, Cleiton Xavier, Moisés, Robinho, Régis, Alecsandro, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Rafael Marques e Barrios.

No total, são 25 jogadores que parecem garantidos. Disputam as últimas três vagas: Vinicius Silvestre, Anderson, Jailson, Thiago Martins, Nathan, Taylor, João Pedro, Rodrigo, Jobson, Fellype Gabriel, Allione, Cristaldo, Luan e Mouche.