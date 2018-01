Palmeiras tem trunfo para virar mesa O Palmeiras vai disputar a Série A do Brasileiro em 2003. Pelo menos é aposta de seus dirigentes, que demonstram grande confiança num sucesso nos bastidores. Mas quais cartas têm na manga? De acordo com Antônio Carlos Corcione, diretor jurídico, existe uma série de fatores que devem possibilitar a ?promoção? para a Primeira Divisão. Além de contar com a irregularidade de Wendell, do Flamengo, o Palmeiras vem recebendo denúncias de que outros atletas atuaram de forma ilícita em 2002. ?Já temos uns 8 ou 9 nomes de jogadores que jogaram irregularmente?, contou. ?Mas vamos abrir mão de uns 5.? O Departamento Jurídico está colhendo documentos e provas para, então, acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No caso que envolve o Flamengo, a Portuguesa seria a beneficiada, mas, se mais um time for penalizado por uso de atleta irregular, o Palmeiras, por também lucraria. Corcione já conversou com Luiz Zveiter, presidente do STJD, que, no entanto, não lhe deu notícias animadoras. Zveiter disse que não adianta tentar manobras nos bastidores, porque não haverá virada de mesa. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, também vem garantindo que não haverá mudanças. Há um fator, porém, que foge do alcance do STJD e da CBF e no qual o Palmeiras e outros rebaixados podem se apoiar. O Gama tem, ainda em seu poder, uma liminar que conseguiu há três anos na Justiça Comum, por causa do imbróglio da Copa João Havelange e do caso Sandro Hiroshi, que lhe dá o direito de disputar a Primeira Divisão. ? o PFL de Brasília foi o autor da ação em favor do Gama. Paulo Goyaz, vice-presidente do clube, declarou que não pretendia utilizá-la, mas que a usará se o caso Wendell não for julgado ou não dê em nada, pois, em sua visão, o jogador atuou de forma irregular e, por isso, o Flamengo deveria ser rebaixado. ?Acho que, se o Gama usar a liminar e permanecer na Primeira Divisão, não haverá rebaixamento e o Palmeiras, o Botafogo e a Portuguesa também serão beneficiados?, afirmou Corcione. Um conselheiro ligado ao presidente Mustafá Contursi chegou a dizer que só acreditará que o Palmeiras vai disputar a Série B ?quando o primeiro jogo da competição estiver aos 10 minutos do primeiro tempo?. Apesar de otimistas, os palmeirenses garantem que não vão utilizar nenhum artifício ilícito ou imoral para virar a mesa. ?Vamos fazer de tudo para não cair, mas dentro do princípio moral?, observou o diretor jurídico.