Palmeiras tem vantagem na Copa SP Com a melhor campanha da Copa São Paulo de Juniores, o Palmeiras tem grandes chances de se classificar para as semifinais da competição. Afinal, mesmo sendo derrotado pelo Coritiba, nesta terça-feira, o time palmeirense poderia seguir no torneio pelo índice técnico. Os vencedores dos três jogos desta terça-feira estarão classificados para as semifinais: Corinthians x Santos, Palmeiras x Coritiba e São Paulo x Rio Branco. A outra vaga ficará para o time perdedor que tiver melhor campanha até agora na competição. E é aí que a equipe palmeirense leva vantagem. "Vamos jogar para buscar a vitória, sem nos preocupar com esta vantagem do regulamento", avisou o técnico Wilson Coimbra aos jogadores do Palmeiras, que já somaram cinco vitórias consecutivas na Copa SP. Com 100% de aproveitamento, o time ainda conta com o melhor ataque (19 gols marcados) e a melhor defesa (3 gols sofridos) da competição.