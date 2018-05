Palmeiras teme debandada de jogadores por violência

"Existe uma preocupação nesse sentido", afirmou o dirigente. "A atitude desses torcedores prejudica o clube. Você trabalha duro para fazer um bom planejamento, e aparecem esses torcedores que ameaçam nossos atletas. Não podemos mais ter nenhum tipo de relação com eles depois do ocorrido. O Vagner foi agredido e nós jamais aceitaremos."

O goleiro Marcos presenciou a agressão a Vagner Love. Na semana passada, o atacante Lenny, reserva, também passou por apuros quando visitava a mesma agência bancária - teve de se esconder na guarita. No sábado, quando retornava do período de treinamentos em Itu para o jogo contra o Atlético-MG, o ônibus da equipe sofreu uma emboscada e foi apedrejado.

"Não sei se a agressão ao Love tem relação com o caso do ônibus", disse Cipullo. "Conversei com o Vagner, mas ele ficou desgastado. Nossa intenção é que ele fique para o próximo ano, mas vamos ver com cuidado. Porém, se o torcedor continuar com esse comportamento, teremos graves problemas para o ano que vem."