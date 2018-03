Palmeiras teme entrosamento do Flu Além do forte calor de Teresina, os jogadores do Palmeiras acreditam que o entrosamento do Fluminense possa ser o maior obstáculo para a partida deste domingo, às 16 horas, no Albertão. No entanto, orientados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, evitaram comentários que pudessem criar guerra de nervos entre as equipes. Nem mesmo a colocação feita por alguns atletas do time carioca, entre eles os zagueiros César e Régis, de que o Palmeiras é favorito alterou o discurso do grupo. ?O jogo será igual para os dois. Favoritismo de um ou de outro não existe. O Fluminense tem uma base e não podemos esquecer que sagrou-se campeão carioca no mês passado?, apontou Fabiano Eler. O meia ganhou a vaga de Célio e começará jogando. ?Fico feliz, mas se o Célio entrasse a qualidade seria mantida?. Fabiano lembrou que o jogo ganha contornos ainda mais difíceis por causa da crise financeira pela qual passa o Fluminense. ?Mesmo com os salários atrasados, os jogadores correram demais e se classificaram com uma vitória sobre o Corinthians. A Copa dos Campeões pode ser a fonte de renda que o clube precisa para colocar a folha de pagamento em dia?. O atacante Muñoz salientou que hoje não se ganha só com o nome. ?Mesmo que um time tenha jogadores melhores do que o outro, não entra em campo com o resultado garantido. Quero correr mais do que o time deles para que o Palmeiras siga no torneio?. Luxemburgo lembrou que terá pela frente um time que joga junto há mais de dois anos. ?Se você pegar o time deles, não verá nenhum destaque individual. Mas a solidariedade é um dos segredos do futebol?. E ressaltou que o rival ainda não sofreu gols na competição. ?O Robertinho (técnico carioca) condicionou todos seus jogadores a marcar. E essa concepção tática favorece o trabalho dos zagueiros?. O atacante Nenê completou 21 anos nesta sexta-feira citando que não esperava ser titular tão precocemente. ?Tenho sorte de fazer parte de um grupo unido que tem um objetivo comum?.