Palmeiras teme perseguição de juízes O Palmeiras teme que os recentes erros da arbitragem, que "favoreceram" o time nas últimas partidas, possam prejudicar a caminhada na reta final do Campeonato Brasileiro. Lances discutíveis e que ficaram evidentes, principalmente nas vitórias sobre Grêmio (3 a 2) e Paysandu (1 a 0). "A partir do momento em que a imprensa ressalta essa "ajuda" ao Palmeiras, os árbitros podem deixar de marcar algum lance por não ter absoluta certeza de que uma falta ou um pênalti foi cometido", afirma o volante Marcinho. "O certo seria apitar certo para todos os times. Nem a favor do Palmeiras e nem a favor de outro time." Diante do Grêmio, em Pelotas, o cabeceio de Thiago Gentil só entrou com uma mãozinha, literalmente, de Claudecir. O árbitro carioca Edílson Soares da Silva não viu e confirmou o gol. Nos acréscimos e com dois jogadores a mais, o Palmeiras conseguiu a virada. Sábado passado, contra o Paysandu, no Parque Antártica, mais uma marcação discutível da arbitragem facilitou a vitória do time de Estevam Soares. Baiano se enroscou com Lecheva e o goiano Luís Alberto Sardinha Bites marcou pênalti. O lance foi decisivo para o resultado da partida. "E não adianta conversar com ele (árbitro). Quanto mais a gente fala, mais prejudica o time. Era o que acontecia comigo. O melhor a fazer é deixar que façam o trabalho em paz", completou Marcinho. Aliás, o pênalti marcado sobre Baiano ainda é discutido no Palestra Itália. Os jogadores evitam repercutir o lance. Apenas o lateral-direito não se mostra preocupado. "Eu vi o lance na tevê mais de 20 vezes", exagerou. "E continuo com a mesma opinião: foi pênalti. Ele me puxou e depois derrubou." Ao contrário de Marcinho, Baiano acredita que os erros foram lances isolados e, que, por coincidência, favoreceram o Palmeiras: "Errar é humano. Os árbitros erram, eu erro e vc erra. Mas não temo uma perseguição dos juízes." Baiano, aliás, é uma das opções de Estevam Soares para substituir Lúcio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, ele trocaria a lateral direita pela esquerda. "Ele ainda não chegou a falar comigo, não. Só joguei na esquerda apenas uma vez: em 97, pelo Santos, contra o Inter, em Porto Alegre. E só joguei nessa posição para marcar o Fabiano. Não subi para o ataque nenhuma vez. É melhor que o Estevam decida entre o Xavier e o Diego Souza", avisa. A lateral-esquerda não é o único problema de Estevam para o jogo contra o Figueirense, domingo, em Florianópolis. No ataque, Pedrinho fica fora por suspensão automática e Osmar ainda está sem ritmo de jogo. Na defesa, Nen torceu o tornozelo esquerdo no coletivo de hoje de manhã e preocupa.