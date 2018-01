Palmeiras tenta consolidar reação Ganhar fora de casa e acumular dois sucessos consecutivos é algo ainda inédito para o Palmeiras neste Campeonato Brasileiro. A chance aparece neste domingo, no duelo com o Paysandu, em Belém, às 18h10, com transmissão do SporTV. Após aliviar a má fase com a goleada sobre o Vasco por 5 a 2, na semana passada, o time precisa de um novo bom resultado para dar a crise por encerrada e afugentar de vez as especulações sobre demissão do técnico Paulo Bonamigo. "É mais um desafio", diz Bonamigo, que, após a vitória sobre o Vasco, ironizou os boatos sobre a contratação de Emerson Leão dizendo ter de matar um leãozinho por semana no clube. "Estou tranqüilo e extremamente otimista. Só me preocupo quando internamente a coisa não anda, mas não é o caso. A equipe está crescendo. Temos de procurar a regularidade." A estabilidade palmeirense está, em grande parte, nos pés de Pedrinho. Após três meses afastado por contusão, o meia voltou, de contrato novo, e comandou a virada sobre o Vasco. Neste domingo, está escalado, porém dificilmente agüentará os 90 minutos. "Ele me surpreendeu muito. Treinou a semana toda, fez os dois coletivos. Está leve, solto, feliz. Se começar jogando, a exigência é maior, então ele já terá um ganho na recuperação" diz o treinador. Além da habilidade e da visão de jogo, Pedrinho pode resolver um problema crônico do time: o fato de pender sempre para a esquerda, já comparado por Bonamigo a um carro com o pneu furado. "Às vezes, quem está na direita fica um pouco só, isolado", diz o lateral Correia. "Conversei com o Juninho e falei para ele cair mais para a direita." Juninho confirma: "Com o Pedrinho em campo, ele cai de um lado e eu vou para o outro." Embora Correia, volante de origem, tenha arrancando elogios do treinador por suas atuações na ala, o Palmeiras deve definir nesta segunda-feira a volta de Baiano, que saiu em dezembro e, desde então, ninguém se firmou na posição. André Cunha tentou e acabou afastado. Bruno teve poucas chances e não agradou e, enquanto isso, Correia foi e voltou várias vezes. "Meu objetivo é brigar por lugar no meio-campo", diz o atleta.