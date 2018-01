Palmeiras tenta conter excesso de otimismo Com aproveitamento de 100% na segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pode definir com uma vitória sobre o Sport, sábado (16h), no Palestra, sua classificação para o quadrangular final - com duas partidas de antecipação. Mas os jogadores se apressam em dizer que as três vitórias consecutivas não podem mexer com a cabeça de ninguém. Magrão afirma que não tem essa história de tirar o pé. "O momento exige concentração, muita concentração, não adianta a gente sair por aí dizendo que o Palmeiras é superior aos outros, porque futebol se resolve no campo", avisa. O volante acredita que, além de enfrentar adversários complicados, a equipe terá de administrar a pressão que virá de fora do campo. "Em Recife, vimos que a segunda divisão muitas vezes parece uma guerra. E para vencê-la, precisamos melhorar ainda mais", diz Magrão, lembrando da vitória sobre o Sport, sábado, na Ilha do Retiro. A julgar pelas declarações do técnico Jair Picerni, o Palmeiras passou pelo maior desafio no último fim de semana. A vitória sobre o Sport (2 a 1) mostrou, para ele, que o time está amadurecido, a ponto de encarar com naturalidade as partidas fora de São Paulo. Segundo Picerni, "esse é o verdadeiro espírito da Série B?. ?O time deu sinais de determinação e força, mesmo longe da torcida. Ainda falta muito para que o sonho se concretize. O próprio Sport endureceu na primeira fase, em São Paulo, e não é porque perdeu de nós que pode ser menosprezado", revela o treinador. Picerni diz que a simplicidade da sua equipe está tornando os jogos mais fáceis. "Ninguém está inventando. Aos poucos, o elenco está crescendo e suportando com tranqüilidade as dificuldades. O time terá agora dois jogos no Parque Antártica, onde oscilamos demais na primeira fase. Até o momento, tudo que ocorreu está dentro do planejado."