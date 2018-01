Palmeiras tenta contratar Adãozinho O vexame no Campeonato Brasileiro, com a queda para a Segunda Divisão, fez a diretoria do Palmeiras rever seus conceitos quando o assunto é a contratação de reforços. Nada de apostar em desconhecidos, contam agora é em atletas experientes. E estão trabalhando rápido para, já na reapresentação do elenco, dia 2 de janeiro, apresentar mais dois atletas ? o zagueiro Índio já está acertado. Segundo o diretor de Futebol do Palmeiras, Sebastião Lapolla, os jogadores que vão chegar são para resolver os ploblemas do clube, serem titulares. O meia Adãozinho deve ser o primeiro anunciado. O técnico Jair Picerni havia pedido a contratação do atleta quando ainda estava no Guarani e o acerto estava próximo. Agora, o quer no Palestra Itália. O que pode facilitar a negociação, além do valor que o São Caetano pede pelo empréstimo de um ano, R$ 150 mil, é a falta de sintonia do meia com Mário Sergio, treinador do clube do ABC. De titular absoluto na época de Picerni, Adãozinho acabou amargando a reserva e já manifestou a vontade de mudar de clube. O jovem Iriney, de 21 anos, conquistou a admiração de Mário Sérgio. Outro atleta da equipe do ABC que desperta interesse no Palmeiras é Dininho. Mas neste caso, há alguns empecilhos. O São Paulo também negocia com o atleta, que tem contrato até 2004 com o São Caetano. O valor pedido também assusta: R$ 2 milhões. Para a lateral-direita, Arce deve permanecer. Para o Palmeiras, a notícia de tranferência para o Gamba osaka, do japão, é apenas especulação.