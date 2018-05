Palmeiras tenta controlar a ansiedade pré-título: 'Falta mais uma final'

A festa da torcida e dos jogadores do Palmeiras após a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, neste domingo, no Allianz Parque, era de campeão brasileiro. Entretanto, ainda faltam mais três pontos, para não depender de outros resultados, e assim, assegurar o título. A proximidade com a conquista faz com que os palmeirenses lutem para conseguir manter o foco e controlar a ansiedade até o jogo contra a Chapecoense, domingo que vem, novamente no Allianz Parque.

"Tem mais um jogo em casa. Ganhamos uma final hoje e falta outra. Agora estamos perto do objetivo, mas temos que manter a tranquilidade", disse o meia Tchê Tchê. "Não tem orgulho maior neste momento. Você desaba após o término da partida. Não tem como não se emocionar, mas sabemos que falta pouco, muito pouco", completou Moisés, destaque da partida.

Autor do gol que poderia ter sido o do título, o atacante Dudu acredita que a união demonstrada pela equipe tem sido o diferencial ao longo do campeonato. "Não sou herói. Longe disso. Os 30 jogadores que ficaram concentrados merecem tanto os elogios quanto eu. Todos estão de parabéns pelo campeonato que estamos fazendo e domingo que vem temos tudo para ser campeões."

Ao final da partida, os jogadores do Palmeiras ficaram reunidos no centro de campo e fizeram uma reza para agradecer o feito tão próximo de ocorrer. No lado de fora, o presidente Paulo Nobre e o diretor de futebol, Alexandre Mattos, comemoravam bastante o resultado e esperam ansiosamente os atletas para cumprimentá-los. O técnico Cuca, que não parou um minuto sequer no banco de reservas durante a partida, correu para o vestiário.

Para ser campeão sem depender de outros resultados, basta apenas que o Palmeiras derrote a Chapecoense domingo que vem, às 17h, no Allianz Parque. "Tivemos paciência durante todo o campeonato e temos que ter agora. Falta pouco, mas não podemos esquecer que será um jogo complicado", assegurou Dudu.