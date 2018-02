Palmeiras tenta Cristian e Robert O Palmeiras entrou de vez na briga com o São Paulo pelo meia Cristian, do Paraná. Para o técnico Estevam Soares, ele é um jogador com "excelente potencial". Um fato que pode fazer com que o negócio seja feito é que o treinador do Paraná, Paulo Campos, gostaria de contar com Diego Souza e mais quatro jogadores do time B do Palmeiras. Enquanto dura o impasse, o veterano Robert, que estava atuando no Bahia, confirma que foi procurado por representantes do Palmeiras. "Eu fui procurado. Estou esperando um segundo contato. Vamos ver se conseguimos nos acertar?, disse o jogador de 33 anos. O Palmeiras está com um bom dinheiro para investir em contratações. Além dos US$ 2,5 milhões obtidos na negociação do volante Magrão para o futebol russo, o clube conseguiu arrecadar US$ 1,5 milhão com a venda do atacante Edmílson para o Albirex Niigata, do Japão, para onde ele foi por empréstimo após conquistar o título da Série B em 2003.