Palmeiras tenta evitar novos tropeços O técnico Jair Picerni alerta: o Palmeiras precisa dar um basta na falta de atenção na partida deste sábado, contra o Mogi Mirim, às 16 horas, no Palestra Itália, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o treinador, que escalou um grupo titular bastante modificado para o jogo, "é preciso fazer a lição de casa" e evitar tropeços como os dos empates contra o CRB e o Santa Cruz. "Na Série B é assim: as equipes que estão perdendo vão com a canela, a força de vontade e mais o que tiver para reverter o resultado e acabam conseguindo", explicou Picerni. Para o treinador, foi por achar que a vitória estava garantida que o Palmeiras perdeu pontos importantes contra o Santa Cruz, no Recife. Com duas vitórias, a equipe estaria disputando a liderança da Série B. Mas passou a semana na 13ª posição. Outro item importante que o time deve observar é a eficiência nas bolas aéreas. "Isso já é importante na Série A, mas na Série B este recurso é utilizado pela maioria das equipes", avaliou Picerni. Por este motivo, além de passar a semana treinando posicionamento do time em cobranças de escanteio e falta, o treinador reivindicou a contratação de um atacante cabeceador. O nome para a posição é o atacante Jardel, que está deixando o Sporting, de Portugal. "Foi feito um contato, mas daí até contratar é uma grande distância", revelou o técnico. O goleiro Marcos foi liberado pela CBF para jogar - durante a semana, consumiu um remédio que poderia ser detectado no exame antidoping. O zagueiro Daniel, suspenso, será substituído pelo volante Alceu e o também zagueiro Leonardo, contundido na perna, e pode desfalcar o time. Assim, o volante Fábio Gomes deixaria sua vaga no meio-de-campo para Adãozinho. Já Elson perdeu a vaga para Magrão, recuperado de contusão, que jogará ao lado de Marcinho, Fábio Gomes e do meia Diego. No ataque, Thiago Gentil ganhou a vaga de Anselmo. Tensão - As relações entre os jogadores do Palmeiras e a imprensa continuam tensas. Na última quarta-feira, os atletas impuseram normas restringindo o trabalhos dos repórteres na Academia de Futebol. Nesta sexta, indignados com pouco caso de Marcos, Thiago Gentil e Vágner, que demoraram mais de uma hora para conceder entrevista coletiva previamente combinada, os jornalistas resolveram conversar apenas com Picerni.