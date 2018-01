Palmeiras tenta fechar o elenco Contratar o zagueiro Dininho, do São Caetano, e tentar garantir a permanência do atacante Nenê são as prioridades no Palmeiras. O diretor de futebol Sebastião Lapola tem ordens do presidente Mustafá Contursi para fechar o grupo antes da pré-temporada em Pouso Alegre. O problema, no entanto, é o próprio São Caetano, que já devolveu Claudecir e Magrão ao clube do Parque Antártica e acaba de negociar Adãozinho com o próprio Palmeiras. O presidente Nairo Ferreira de Souza teme enfraquecer demais sua equipe com a saída de Dininho e só admite negociar seu zagueiro por um bom dinheiro, capaz de garantir uma reposição à altura à defesa de seu time. Quanto a Nenê, a maior dificuldade é convencer o Jundiaí a negociar um novo empréstimo com o Palmeiras. De acordo com os seus dirigentes, o Jundiaí vai esperar uma proposta do Palmeiras até terça-feira, quando vence o empréstimo do atacante. Depois disso, o clube ficará à vontade para negociar Nenê. O técnico Jair Picerni gosta do futebol de Nenê e já afirmou que gostaria que o jogador continuasse no Palmeiras. O presidente Mustafá Contursi só não admite investir US$ 2 milhões na contratação do atacante em definitivo. Uma das alternativas seria ceder alguns de seus jogadores ao Jundiaí. Juliano, que jogou no Santa Cruz, é o primeiro da lista.