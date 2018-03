Palmeiras tenta manter embalo na Série B Com mudanças no ataque e na lateral, o Palmeiras luta para manter a boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro enfrentando o CRB, neste sábado, às 16 horas, no Palestra Itália. O time vem de duas goleadas consecutivas na competição, mas tenta manter a humildade. ?O importante é vencer. Esse negócio de dar show fica para depois?, disse o atacante Anselmo, que jogará ao lado de Vágner. Anselmo será substituto de Thiago Gentil, que já está recuperado da contusão no tornozelo mas nem ficará no banco de reservas, o que causou um certo constrangimento. O técnico Jair Picerni justificou sua decisão afirmando que o atacante fez apenas um treino e seria melhor poupá-lo. ?Não estou chateado com o Picerni. Estou chateado porque queria jogar?, disse o jogador. Segundo ele, Picerni explicou que seu retorno no próximo jogo foi garantido. A outra mudança foi na lateral, onde Alessandro, suspenso, será substituído por Correa, volante de origem. ?Mas já joguei na lateral na Copa São Paulo de Juniores de 2000 e não tive problemas?, revelou o jogador. Apoio ? No banco de reservas, uma outra novidade, o meia Pedrinho, recuperado de contusão, pode estrear na Série B se for escalado durante o jogo. Para superar os momentos difíceis na recuperação, o jogador disse que contou com uma ajuda muito especial. ?A Mancha Alviverde recebeu cerca de 1.500 e-mails de torcedores querendo me animar. Eles imprimiram tudo, encadernaram e entregaram para mim?, contou. ?Agora uso como leitura. Todas às manhãs abro uma página e leio para me inspirar.? Irritação ? A notícia de que o jogo entre Palmeiras e CRB seria transmitido pela TV causou confusão no Palestra Itália. Segundo o encarregado da bilheteria, Emerson Tenca, os telefones do clube passaram o dia congestionados porque torcedores ficaram em dúvida se o jogo seria às 16 horas ou às 21h30. ?Várias pessoas compraram ingresso na quinta e tentaram devolver pensando que o horário havia mudado.? O vigilante Francisco Silva Troiano era um dos confusos. ?Pensei que o jogo seria à noite. Só aqui (nas bilheterias do Palestra Itália) tive certeza de que começaria às 16 horas e a TV mostraria um compacto.? Outro torcedor palmeirense que ficou em dúvida foi o estudante Bruno Rosa Martins. ?Sou sócio e costumo comprar ingresso na hora. Achei que o jogo seria à noite, mas vim confirmar.?