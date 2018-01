Palmeiras tenta negociar empréstimos para três jogadores 'encostados'

Um trio de jogadores vai treinar todos os dias no Palmeiras em horários diferentes aos do elenco profissional, em uma espécie de pré-temporada com período indeterminado. O zagueiro Leandro Almeida, o lateral Taylor e o meia Patrick Vieira cumprem expediente diário na Academia de Futebol à espera de serem emprestados novamente para outras equipes.

O Palmeiras tem tentado fazer negociações pelos três. O momento atual é de aguardar a resposta de equipes interessadas e dar ao trio a chance de começar 2018 em outros times, com sequência de jogos. Leandro Almeida atuou no último ano pelo Figueirense e tem contrato com o Palmeiras até 2019, mesmo ano em que chega ao fim o vínculo com Taylor, que esteve no Paysandu em 2017. Já Patrick Vieira, tem contrato com o time alviverde até o fim de maio deste ano e no último ano, defendeu o Londrina.

Os três se reapresentaram ao clube em janeiro. Cerca de outros 15 jogadores também retornaram ao Palmeiras na mesma situação do trio, em fim de contrato de empréstimo com outras equipes. O técnico Roger Machado escolheu quatro para a equipe (Victor Luís, Thiago Martins, Arthur e Allione) e a diretoria fez novos acordos pelos atletas restantes. Entre eles, estão o volante Renato (Paysandu), o meia Daniel (Votuporanguense) e o atacante Gabriel Leite (Guarani).

A lista de possíveis emprestados deve aumentar em breve. O meia Allione está perto de acertar uma nova passagem pelo Bahia, onde atuou no último ano. Outros dois jogadores que não foram inscritos no Campeonato Paulista também podem sair: o meia Hyoran e o lateral Fabiano. O Palmeiras negocia com o Fluminense a possível saída deles como compensação pela vinda do meia Gustavo Scarpa, que rescindiu com o clube carioca.

O Palmeiras tem no elenco profissional atualmente 34 jogadores. O treinador e a diretoria consideram ideal trabalhar com 31 atletas. Pelo menos outros 20 outros atletas com vínculo efetivo com o clube estão emprestados para outros times.