Palmeiras tenta passar a perna no São Paulo com Arena

O Palmeiras não desistiu de ver o Palestra Itália como um dos estádios da Copa do Mundo de 2014. Pelo contrário: o assunto virou obsessão no clube. Com a transformação do velho estádio numa Arena Multiuso, prevista para ficar pronta até 2011, o Palmeiras sonha desbancar o São Paulo e ter o estádio oficial da cidade na Copa. "Nosso projeto existe, é bom e não precisa de dinheiro público. Será todo financiado por investidores", diz Luiz Gonzaga Belluzzo, diretor de planejamento do clube. "Queremos ser a base da seleção da Itália no ano do nosso centenário", acrescenta Marcelo Solarino, assessor para assuntos internacionais do Palmeiras. Mesmo que a Arena não seja utilizada para jogos dos italianos, ficaria para treinamentos. "Já imaginou que legal se fôssemos a sede da Itália no Brasil?", pergunta Belluzzo. "O projeto será feito independentemente da Copa, mas é claro que a intenção é fazer com que a Arena seja usada no evento." O projeto da Arena Multiuso é antigo. Existe desde 1997 e já foi aprovado pela prefeitura de São Paulo. Falta, claro, o dinheiro para erguer a obra. E é aí que o Palmeiras garante estar mais adiantado que o rival São Paulo. "Nós já temos os investidores para o projeto e nossa obra já foi aprovada pela prefeitura. E o São Paulo? Vai tirar dinheiro de onde?", questiona Solarino. A obra foi orçada em US$ 120 milhões - cerca de R$ 210 milhões. O clube já acertou um parceiro para a realização do projeto: a Amsterdam Arena Advisory, mesma empresa responsável pela construção do novo estádio do Ajax, da Holanda, na década passada. É ela que faz o trabalho de buscar investidores. "Estamos numa das áreas mais nobres de São Paulo. É óbvio que o projeto atrai a atenção de investidores", diz Solarino. A capacidade passaria de 30 mil para 42 mil lugares. O prazo previsto para a modernização do estádio é de 30 a 36 meses após o início das obras. A expectativa mais otimista é de que a reforma comece em 2008.