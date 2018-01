Palmeiras tenta primeira vitória em semana decisiva O Palmeiras tenta iniciar com o pé direito sua semana decisiva, nesta quinta-feira, às 21h15, contra o Rosario Central, em Rosario. Uma vitória contra os argentinos deixará a equipe em condição privilegiada na Copa Libertadores, além de renovar os ânimos para o clássico de domingo, contra o Corinthians, decisivo para manter o sonho do título paulista. O técnico Emerson Leão deve escalar o time com três zagueiros e os volantes Correia e Marcinho Guerreiro - formação bem mais defensiva do que a equipe com três atacantes que começou mal o jogo contra a Ponte, no último domingo. Já o Rosario Central certamente não poderá manter a postura defensiva do duelo da semana passada, quando arrancou um empate sem gols no Palestra Itália. Com apenas esse ponto conquistado em três jogos, o time só pode sonhar com a classificação se vencer os três jogos que lhe restam. Se vencer, o Palmeiras pode terminar a rodada na liderança do Grupo 7 - está em segundo, com cinco pontos, um a menos que o Atlético Nacional e um a mais que o Cerro Porteño. As duas equipes também se enfrentam nesta quinta, em Medellín, às 23h30 (de Brasília). O Cerro tentará se vingar da goleada por 5 a 1 sofrida em casa, na semana passada. No outro jogo do dia pela Libertadores, o Libertad recebe o El Nacional, em Assunção, às 19h (de Brasília), e precisa da vitória para assumir a liderança do Grupo 8 - está em segundo, com 4 pontos, dois a menos que o líder River Plate. O Paulista tem dois pontos, um a mais que o El Nacional.