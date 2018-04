Palmeiras tenta reencontrar o caminho das vitórias

A sequência de três jogos sem vitória já incomoda o Palmeiras. Alguns jogadores chegaram a dizer que o time está devendo uma boa apresentação aos torcedores. Mas na partida desta quarta-feira contra o Curitiba, a partir das 21h50 (com transmissão aqui no estadao.com.br), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, o futebol vistoso não é a prioridade dos palmeirenses. Vencer e manter-se na liderança do Campeonato Brasileiro passou a ser o principal objetivo.

Após os empates com Grêmio, Atlético Mineiro e Botafogo, todos por 1 a 1, o Palmeiras ficou com apenas dois pontos de vantagem sobre o segundo colocado do Brasileirão, que atualmente é o Goiás (37 a 35). Assim, um tropeço em Curitiba pode custar a liderança. "É chato ficar sem ganhar", admitiu o goleiro Bruno. "A gente tinha uma gordurinha pra queimar e agora não tem mais".

CORITIBA Edson Bastos; Márcio Gabriel, Pereira, Jéci e Douglas Silva; Jaílton, Leandro Donizete, Pedro Ken e Carlinhos Paraíba; Marcelinho Paraíba e Bruno Batata Técnico: Ney Franco PALMEIRAS Bruno; Maurício Ramos, Danilo e Marcão; Sandro Silva, Pierre, Souza, Cleiton Xavier e Armero; Ortigoza (Deyvid Sacconi) e Obina Técnico: Muricy Ramalho Árbitro: Péricles Bassols P. Cortez (RJ) Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR) Horário: 21h50 Internet: estadao.com.br TV: Band

A presença de Bruno entre os titulares é uma das novidades do Palmeiras. Como sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, o goleiro Marcos está em trabalho de fisioterapia e não joga diante do Coritiba. Boa chance para o reserva mostrar mais uma vez o seu valor. Mas esse não é o único problema do técnico Muricy Ramalho para escalar o time palmeirense. Longe disso.

Além do goleiro Marcos, o Palmeiras não terá outros três titulares: o volante Edmílson ainda está machucado, enquanto o lateral-direito Wendel e o meia Diego Souza irão cumprir suspensão. Assim, Muricy volta ao esquema tático 3-5-2, com a entrada do zagueiro Marcão para formar o trio com Maurício Ramos e Danilo. Na lateral, o volante Sandro Silva será improvisado. E no ataque, Obina volta de contusão para fazer dupla com Ortigoza.