Palmeiras tenta renovar com Arce O Palmeiras goleou um combinado da cidade de Rio Claro, nesta segunda-feira à tarde, por 4 a 0. Nenê (2), Lopes e Muñoz marcaram os gols. Na quarta-feira à tarde, no Parque Antártica, a equipe volta a campo para outro jogo-treino: contra o São Caetano. O lateral-direito Arce terá uma reunião nesta terça-feira com o diretor de futebol Sebastião Lapola para tentar renovar o contrato, que vence dia 30 de junho. Lapola também vai conversar com o lateral Leonardo, do Vasco.