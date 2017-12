Palmeiras tenta renovar com Lopes Como consolo, após a fraca campanha no Torneio Rio-São Paulo, no Campeonato Paulista e a derrota nas semifinais da Copa Libertadores para o Boca Juniors, o Palmeiras comemora o fato de ter em seu elenco o artilheiro da competição sul-americana em 2001, o meia Lopes. O jogador palmeirense marcou 9 gols no torneio e não foi ameaçado por ninguém. Os que chegaram mais perto foram Palencia, do Cruz Azul, Geovanni, do Cruzeiro, e Pizzi, do Rosario Central, que fizeram 7. Revelado pelo Palmeiras no ano passado, Lopes é uma das apostas do técnico Celso Roth para o Campeonato Brasileiro e a Mercosul. Feliz com as boas atuações no primeiro semestre, o atleta aproveitou os dias de folga para descansar e curtir a família, em Volta Redonda, interior do Rio. Lopes também soube capitalizar em cima da sua boa fase e exigiu um aumento salarial para a diretoria do clube. Seu contrato termina em julho. Américo Faria, o diretor de futebol do Palmeiras, garantiu que já fez uma proposta ao jogador e espera uma resposta para renovar por um ou dois anos. Alguns empresários ligados a clubes da Europa ficaram de olho no meia Lopes nos últimos meses. Por isso, a diretoria do Palmeiras tratou de lhe fazer logo uma oferta para não correr risco de perdê-lo.