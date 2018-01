Palmeiras tenta repatriar Reinaldo O Palmeiras fez uma proposta oficial pelo atacante Reinaldo, do Paris Saint-Germain, da França. O contato com o empresário Gilmar Rinaldi foi feito diretamente pelo presidente Mustafá Contursi, mas dificilmente o Palmeiras conseguirá repatriar o atacante, já que a proposta palmeirense é muito inferior ao que pede o clube francês. Gilmar Rinaldi e Mustafá Contursi sempre tiveram um bom relacionamento. Mustafá abriu as portas do Palmeiras para Vágner Love, trazido pelo empresário. Na época, o Palmeiras ficou com 60% dos direitos federativos do atacante, e Gilmar com os 40% restantes. E quando Vágner trocou Gilmar por Cláudio Guadagno, Mustafá jamais deixou de ficar ao lado de Rinaldi. O problema é que só a amizade com Gilmar não basta para trazer Reinaldo. Se quiser o atleta, o Palmeiras terá de investir alto nessa contratação.