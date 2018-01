Palmeiras tenta se recuperar para mais uma decisão Abalado após a eliminação na Copa do Brasil, o elenco do Palmeiras retornou aos treinos nesta sexta-feira tentando esquecer o mau desempenho na decisão por pênaltis contra o Ipatinga, na quinta à noite, no Palestra Itália. A ordem é pensar somente na partida decisiva de domingo, contra o Guaratinguetá, pelo Paulistão, quando só a vitória mantém os palmeirenses vivos na competição. Antes do treino desta sexta-feira, o técnico Caio Júnior reuniu o elenco no meio do campo e pediu para o grupo não baixar a cabeça. ?O jogo de amanhã é tão importante como o de quinta-feira e temos de jogar com o máximo de vontade?, teria dito o treinador, de acordo com o zagueiro Nen, que volta ao time depois de três meses parado. ?A ferida está aberta, mas temos de esquecer o Ipatinga porque domingo tem um jogo importante para nossas pretensões no Paulistão?, avisou o meia Michael, autor do primeiro gol na partida de quinta-feira. No Paulistão, o Palmeiras tem 31 pontos e está na quinta posição - só os quatro primeiros colocados vão para as semifinais. Depois do jogo de quinta-feira, Caio Júnior saiu revoltado com a eliminação do Palmeiras. ?Nessas horas, dá vontade de parar de trabalhar no futebol. Perder uma classificação por causa de um auxiliar de arbitragem (Marcos Tadeu Peniche Nunes, que mandou voltar o pênalti decisivo que foi defendido pelo goleiro Diego Cavalieri) cujo nome eu não quero nem saber, é algo muito complicado de engolir?, reclamou o técnico. Mas nesta sexta, ele já retomou a tranqüilidade e tratou de motivar os jogadores para domingo. ?O time não precisa de psicólogo. Temos confiança no nosso trabalho. Conseguimos o resultado de 2 a 0 que muitos não acreditaram que conseguiríamos e fomos superiores em maior parte do jogo. O bandeirinha é que complicou para gente?, disse Michael, que, assim como o treinador e os diretores do clube, também depositou a culpa pela eliminação na atuação do auxiliar Marcos Tadeu Nunes. O atacante Edmundo, que negocia uma transferência para o futebol dos Estados Unidos e errou o pênalti que daria a classificação ao Palmeiras, treinou normalmente nesta sexta-feira e vai ser titular no domingo. Ele segue prestigiado entre os companheiros e tem total apoio de Caio Júnior. ?É normal errar. No Paulista ele não errou nenhum e segue como nosso batedor oficial?, afirmou Caio Júnior, logo após a partida. ?O Edmundo é um exemplo para todo o grupo, principalmente os jovens. Errar um pênalti é normal?, concordou Michael.