Palmeiras terá 3 novidades amanhã O técnico Bonamigo confirmou 3 novidades no time do Palmeiras que enfrenta o Brasiliense, neste sábado, no Palestra Itália, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito André Cunha e o volante Roger serão titulares, mas o grande destaque é mesmo a estréia do atacante Washington, que veio da Lusa na última segunda-feira. Com a recuperação do lateral-esquerdo Lúcio, que estava contundido, o Palmeiras terá apenas um desfalque dos jogadores considerados titulares: o volante Magrão, afastado por 6 semanas por lesão na face. Já o atacante argentino Gioino, outro recém-contratado, ainda não tem a documentação pronta para jogar. Para começar, Bonamigo decidiu que o time volta ao esquema 4-4-2, ao invés do 3-5-2 que vinha sendo utilizado pelo antigo treinador, Candinho. Com isso, o zagueiro Daniel vai para o banco e Correa passa para o meio-de-campo - André Cunha entra na lateral. O escolhido para substituir Magrão foi o volante Roger, que tem apenas 20 anos e veio do União São João no começo do ano - ele defendeu o Palmeiras apenas uma vez, na última rodada do Paulistão, contra o Guarani. E a grande novidade será no ataque, pois Washington entra no lugar de Ricardinho e faz sua estréia no Palmeiras. ?Quero deixar uma boa impressão, porque a primeira impressão é a que fica?, disse o atacante que veio da Lusa. Assim, o Palmeiras entre em campo neste sábado com Marcos; André Cunha, Nen, Gláuber e Lúcio; Marcinho, Correa, Roger e Juninho Paulista; Osmar e Washington.