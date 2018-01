Palmeiras terá 5 desfalques em Minas O técnico Jair Picerni terá muitos problemas para escalar a equipe do Palmeiras para a partida deste sábado, contra o América Mineiro, em Belo Horizonte, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O treinador terá nada menos que cinco desfalques. Ele não poderá contar com o goleiro Marcos, o zagueiro Leonardo, o lateral Alessandro, o meio-campista Marcinho e o atacante Vágner. Marcos voltou a sentir contusão na virilha e foi vetado pelo departamento médico. O goleiro Sérgio vai ocupar a vaga. O lateral-direito Alessandro está suspenso pela expulsão no jogo contra o Botafogo, no sábado passado. Com isso, Picerni deverá improvisar Correa na posição. O zagueiro Leonardo continua de fora e deverá ser substituído por Alceu. O meio-campista Marcinho, também suspenso, dará lugar a Fábio Gomes. Na frente, Muñoz vai entrar no lugar de Vágner. O time do Palmeiras viaja para Belo Horizonte na tarde desta sexta-feira (às 17 horas). O jogo está marcado para as 21h40 deste sábado, com transmissão pela TV Record. O Palmeiras é oitavo colocado no campeonato, com 14 pontos. O América é o 11º, com 12.