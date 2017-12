Palmeiras terá Daniel Martins e Marcinho O técnico Jair Picerni definiu hoje que Daniel Martins e Marcinho serão os substitutos de Baiano e Diego Souza no jogo de quarta-feira à noite contra o União São João, em Araras. Os titulares receberam o terceiro cartão amarelo na partida de sábado contra o São Caetano e cumprirão suspensão. Picerni testou a nova formação no treino de hoje à tarde na Academia de Futebol. Daniel é o substituto imediato de Baiano, embora não conte com a simpatia da torcida. No meio-de-campo, o treinador terá de improvisar por não ter outro meia no elenco para entrar no lugar de Diego Souza - Élson está em tratamento de uma lesão muscular e Pedrinho já foi titular no ABC. Com a volta de Marcinho, que havia perdido a posição para Correa por causa de uma crise de asma que o deixou uma semana sem poder jogar, o time terá três volantes no meio-de-campo. Marcinho será o mais fixo deles e Magrão e Correa se revezarão na tarefa de ajudar Pedrinho na armação das jogadas. O atacante colombiano Muñoz voltou a treinar hoje, mas descobriu que virou reserva. Ele foi defender a seleção de seu país no amistoso contra Honduras, perdeu o vôo que o traria de volta para São Paulo e por isso não chegou a tempo de ser relacionado para o jogo contra o São Caetano. Com isso, Adriano Chuva entrou na equipe e agora será mantido. O União perdeu as seis partidas que disputou, mas nem por isso os jogadores esperam uma partida fácil. "Eles sempre complicam para nós lá em Araras", disse Marcos.