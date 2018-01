Palmeiras terá de se virar sem Marcinho Pela primeira vez no Brasileirão, o Palmeiras entra em campo neste domingo sem aquele que tem sido seu principal jogador: Marcinho. O meia-atacante, que fez 15 dos 49 gols do Verdão no campeonato, é o grande desfalque de Emerson Leão para enfrentar o Goiás, às 18h10, no Palestra Itália. Warley, três gols no torneio, deverá ser seu substituto. "Vou tentar substituir o Marcinho da melhor maneira possível. Sei que é difícil", diz Warley. Leão não quis confirmar a escalação do atacante, mas disse que essa é a opção "mais provável". Washington e Pedrinho correm por fora, de olho na vaga. "Não temos outro jogador que faça a função de meia-atacante como o Marcinho", lamenta o treinador. A tarefa de jogar sem seu artilheiro se torna ainda mais difícil quando se olha o adversário: com 31 gols sofridos em 27 rodadas, o Goiás tem a zaga menos vazada da competição. E está bem à frente do Palmeiras na tabela: tem 47 pontos, cinco a mais que o Verdão, e pode chegar à liderança, se vencer no Palestra e ainda contar com uma derrota do Inter para o Atlético-MG, no Mineirão. Leão elogiou bastante o time do técnico Geninho. "Ao lado do Inter, o Goiás possui o melhor conjunto do campeonato. E isso significa muita coisa", diz o técnico. Para tentar superar essa ´pedreira´, o Palmeiras conta com a força da torcida no Parque Antártica ? todos os 19 mil ingressos já se esgotaram, graças a uma promoção da Nestlé, patrocinadora do campeonato. Jogando em seus domínios e com o apoio dos torcedores, o Verdão já provou que é forte: o time tem o melhor retrospecto como mandante no Brasileirão, tendo conquistado 29 dos 39 pontos que disputou (74% de aproveitamento). "Vencer em casa é obrigação", diz Leão. Além de Warley, as outras alterações na equipe são as voltas do lateral-esquerdo Fabiano e do volante Marcinho Guerreiro, que cumpriram suspensão na partida contra o Santos, na quarta-feira. Eles substituem Baiano (suspenso) e Roger, respectivamente. No gol, apesar dos pedidos da torcida, Leão vai manter Marcos no banco de reservas, deixando Sérgio com a camisa 1 pela 15.ª rodada consecutiva. O técnico acenou com a possibilidade de escalar Marcos no domingo que vem, contra o Vasco, no Rio de Janeiro.