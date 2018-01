Palmeiras terá dois empresários O Palmeiras terá dois empresários no comando do futebol. Em reunião realizada quarta-feira, a cúpula do clube definiu Fernando Gonçalves, um dos proprietário da Copag - fabricante de cartas de baralho - e Mário Giannini, dono da Arin, corretora de seguros, como diretores de Futebol. Eles foram indicados por Mustafá Contursi e começarão a trabalhar até o fim do mês. Ambos são conselheiros e não receberão remuneração pelo trabalho. A mudança no departamento representará economia de cerca de R$ 70 mil mensais. É o que recebem, juntos, o diretor de Futebol, Sebastião Lapola, seu auxiliar, Sérgio Careca, e o coordenador de Futebol, Márcio Araújo. Lapola ganhou férias na segunda-feira da semana passada e não voltará mais a trabalhar. Quando Mustafá lhe deu descanso, já havia decidido que o diretor deixaria o Palestra Itália. Lapola não havia sido comunicado da dispensa até o início da noite desta quinta-feira. "Sei que estou de férias e que outros diretores seriam colocados, mas não que vou sair." Fernando Gonçalves é filho de Ricardo Gonçalves, que foi diretor de Patrimônio na gestão de Delfino Facchina e morreu no ano passado. Mário Giannini é diretor do Departamento de Comunicação e Internet do clube. Na prática, não haverá grandes modificações na forma de trabalho. Ou seja, Mustafá continuará dando a primeira e a última palavra.