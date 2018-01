Palmeiras terá dois meias ofensivos O técnico Celso Roth prometeu: quando o time do Palmeiras estivesse mais entrosado, poderia abrir mão dos três volantes que caracterizaram a equipe nas últimas partidas. Depois da vitória contra a Portuguesa Santista, ontem em Santos, o treinador se animou e vai "soltar" um pouco mais o time, como quer a torcida. Contra o Universidad de Chile, quarta-feira, em Santiago, pela Libertadores da América, o Palmeiras deverá ter dois meias ofensivos, Lopes e Alex. Taddei, jogador de marcação, não treinou hoje e deverá deixar a equipe. Felipe jogou no meio-de-campo em Santos. No Chile, volta à lateral-esquerda. "Joguei no meio por uma opção do técnico, já que o Alex estava suspenso. Mas fui contratado para jogar na lateral", disse. O zagueiro Leonardo volta à equipe, no lugar de Paulo Turra.